Unaniem besluit turnbond KNGU: trainers vrouwenturnen TeamNL op non-actief

Het gaat onder anderen over Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Beiden zijn in dienst van de KNGU en werken met de olympische selectie.

De tijd dat de coaches op non-actief staan, duurt zolang het onderzoek naar grensoverschrijnend gedrag en intimidatie loopt. De maatregelen voor de coaches kunnen verschillend van aard zijn. Hoe en door wie de taken worden overgenomen, wordt in overleg met onder andere andere leden van de coachingstaf duidelijk.

Volgens voorzitter Monique Kempff is het een noodzakelijk besluit. „De getuigenissen hebben me enorm geraakt.” Volgens technisch directeur Mark Meijer kunnen de turnsters wel blijven trainen. „De trainingen zijn niet stopgezet. Maar hoe we dat vormgeven moeten we nog zien. Activiteiten onder de vlag van TeamNL stoppen we.”

NOC*NSF steunt het besluit. Wat de consequenties zijn voor topturnsters als Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir is nog niet duidelijk. Ook de consequenties voor deelname aan de Spelen van Tokio zijn nog onduidelijk. Meijer: „Zeker maken we ons zorgen over onze olympische deelname. Sporters zien nu iets gebeuren, wat heel heftig is. Ik voel me verantwoordelijk om binnen de mogelijkheden die er zijn die ambitie in stand te houden. Ook die sporters moeten niet het gevoel krijgen dat ze in de steek gelaten zijn.”

De bond sprak zich niet uit over de gevolgen voor de betrokken coaches. „Daar doen we nu vanwege de zorgvuldigheid geen uitspraken over”, aldus Meijer, die in de ochtend met Wevers en Wiersma heeft gesproken. Gedurende het onderzoek dat de KNGU heeft ingesteld hebben zij in ieder geval geen actieve rol meer in het topsportprogramma.