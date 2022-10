Real Madrid redt ver in blessuretijd punt tegen Sjachtar Donetsk

Sjachtar kwam in Warschau meteen na rust op voorsprong na een kopbal van Oleksandr Zoebkov. Bogdan Michailitsjenko gaf van links voor, Zoebkov had zich goed vrijgelopen van Ferland Mendy en kon binnenkoppen. De Oekraïense aanvaller had vorige week in Madrid ook al gescoord op aangeven van Michailitsjenko.

In de rest van de tweede helft zocht Real naar de gelijkmaker. Vooral Vinícius Júnior, ingebracht in de 57e minuut, kreeg een aantal grote kansen, maar kon niet scoren. Antonio Rüdiger kopte in blessuretijd net naast. In de vijfde minuut van de extra tijd kon de Duitser nog een keer op doel koppen en was het wel raak. Rüdiger moest zelf met een bloedende hoofdwond van het veld.

Real Madrid blijft ondanks het eerste puntenverlies in deze editie van de Champions League aan de leiding in groep F met 10 punten en is daarmee zeker van de knock-outfase. RB Leipzig komt door een 2-0-overwinning bij Celtic op 6 punten. Sjachtar heeft 5 punten en de Schotten hebben 1 punt.

