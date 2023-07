Milos Kerkez lijkt AZ ook te verlaten, net als Tijjani Reijnders

Volgens verschillende media staat niets een overgang van Kerkez naar Bournemouth meer in de weg. Een woordvoerder van AZ kon maandag de transfer echter niet bevestigen. De Hongaarse verdediger maakte begin vorig jaar de overstap van het tweede elftal van AC Milan naar AZ. Hij brak door in de hoofdmacht van de club uit Alkmaar na het vertrek van Owen Wijndal naar Ajax. Kerkez stond eerder in de belangstelling van Lazio. Hij kan bij Bournemouth ploeggenoot worden van Justin Kluivert.

AZ dreigt met Kerkez nog een bepalende speler kwijt te raken. Want Tijjani Reijnders is op weg naar AC Milan. De middenvelder werd zaterdag om die reden al aan de kant gehouden tijdens een oefenduel met Lech Poznan.

Reijnders werd maandag op Schiphol gesignaleerd. Hij wordt waarschijnlijk dinsdag gekeurd in Milaan. AZ verlangde minimaal 20 miljoen euro voor hem. De transfersom van Kerkez kan maar verluidt oplopen tot 18 miljoen euro inclusief bonussen. AZ liet eerder deze zomer Sam Beukema naar Bologna vertrekken.