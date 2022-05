Heerenveen wint op bezoek bij Vitesse

Vitesse begon alleraardigst met een goede kans voor Thomas Buitink. De Arnhemmers behielden ook daarna de contole, maar zonder dit om te zetten in kansen. Nadat de wedstrijd even stil had gelegen vanwege - nog maar eens - vuurwerk op het veld, was Heerenveen het dichtst bij de openingstreffer via Anas Tahiri. Zijn pegel spatte tegen de lat, waarna Sven van Beek net niet attent genoeg was om de rebound binnen te tikken.

Uiteindelijk was het vlak voor rust Vitesse dat op voorsprong kwam. Jacob Rasmussen werd aangetikt en de verdediger - die vervolgens gewisseld moest worden - kreeg een strafschop mee. Na heel lang wachten tekende Matus Bero vanaf elf meter voor de 1-0.

Lang leek de ploeg van trainer Ole Tobiasen geen punten mee te nemen uit Arnhem, maar de Zweedse aanvaller Amin Sarr scoorde in de 75e en 83e minuut: 1-2. Heerenveen staat nu achtste, een plek die aan het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de play-offs.

De Friezen, die volgende woensdag naar Ajax moeten, hebben met nog twee duels te spelen 38 punten, evenveel als NEC. FC Groningen en Go Ahead Eagles hebben 2 punten minder, SC Cambuur staat op 35 punten. Vitesse is al zeker van de play-offs.