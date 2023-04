AZ in eigen huis in bedwang gehouden door Heerenveen: 1-1

Een dag voor de wedstrijd weigerde Jansen nog naar onderen te kijken, naar naaste achtervolger FC Twente dat nummer vier AZ na de zege in Enschede tot op zes punten was genaderd. ,,Wij kijken alleen omhoog, we voelen dat er meer mogelijk is”, had de AZ-coach gezegd. Maar na het puntenverlies tegen Heerenveen wordt het consolideren van de vierde plaats nog een hele klus.

De Alkmaarse uitglijder werd mede veroorzaakt door Sydney van Hooijdonk, de spits van sc Heerenveen die met zijn treffer voor de derde keer op rij wist te scoren voor de Friezen. Van Hooijdonk is dit seizoen al goed voor elf competitietreffers.

Beukema te laat

Er waren nog geen vijf minuten gespeeld of Van Hooijdonk had het net al laten bollen. Osame Sahraoui, handig gebruik makend van de door AZ-rechtsback Yuki Sugawara geboden ruimte, zocht Van Hooijdonk en vond hem in de doelmond: 0-1. Uit piëteit met Joost van Aken, de verdediger die onlangs in het oefenduel met Vitesse een zware kruisbandblessure opliep, hield Van Hooijdonk diens shirt met rugnummer 3 in de lucht.

De spits van Heerenveen kreeg overigens wel erg veel ruimte van Sam Beukema, die voor de eerste keer sinds zijn knieblessure weer in de basis stond. Uitgerekend in het uitduel met de Friezen op 14 januari had de centrumverdediger de kwetsuur opgelopen.

Sydney van Hooijdonk viert de 0-1 tegen PSV. Ⓒ ANP/HH

Gestaakt

Een paar minuten later had de score na een fraaie Alkmaarse aanval al weer in evenwicht moeten zijn, maar Vangelis Pavlidis mikte vrij voor Xavier Mouis op de doelman van de gasten. Niet veel later werd de wedstrijd gestaakt door scheidsrechter Jochem Kamphuis, nadat er vuurwerk en rookbommen vanuit het Friese uitvak op het veld waren gegooid.

Vanaf de hervatting, het spel lag tien minuten stil, was het eenrichtingsverkeer naar het Friese doel, maar kansen waren niet besteed aan Jens Odgaard, Tijjani Reijnders, Pavlidis, Pantelis Hatzidiakos en Beukema, die uit een kopbal de buitenkant van de paal raakte.

Karlsson

De gevaarlijkste doelpoging was afkomstig van Jesper Karlsson, die uit een vrije trap van dertig meter bijna de bal in de kruising zwabberde. Afgelopen dinsdag had de Zweed uit een spectaculaire vrije trap zijn eerste goal voor zijn nationale ploeg gemaakt, tijdens de 5-0 thuiszege op Azerbeidzjan.

De tweede helft was koud vijf minuten onderweg, of Karlsson kreeg vanaf de stip een opgelegde kans op de 1-1, nadat Mous op de achterlijn nogal klunzig tegen Sven Mijnans was aangegleden. Mous maakte zijn fout echter meer dan goed door de snoeiharde strafschop van de AZ-aanvaller via de lat uit zijn doel te houden.

Mexx Meerdink scoort de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ ANP

Gelijkmaker Meerdink

Nadat Karlsson na een boogbal van Mijnans nog een dot van een kans om zeep had geholpen en Mous op een kopbal van Odgaard zijn zoveelste redding had verricht, was Van Hooijdonk dichtbij de 0-2. Beukema bracht op de lijn redding, nadat hij het gevaar met halfslachtig verdedigen zelf had ingeleid. Niet veel later haalde Jansen de aanvallers Pavlidis en Odgaard naar de kant en bracht de jonge ‘honden’ Mexx Meerdink en Mayckel Lahdo.

En juist de twee kersverse krachten waren verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Lahdo kwam goed door in het strafschopgebied maar zag zijn schot gekeerd. Meerdink schoot de bal vervolgens uit een scrimmage via een Heerenveens been en de onderkant van de lat binnen. De redding van Milan van Ewijk, centimeters achter de doellijn, kwam nét te laat: 1-1.

