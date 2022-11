Wimbledon denkt mee bij ’angst voor menstruatie’ bij tennissters

Buitenland

Springtouw van ruim twee meter in blaas man, artsen verbijsterd

Artsen wisten niet wat ze zagen toen ze in de blaas van een 79-jarige Japanner een springtouw van ruim twee meter aantroffen. De man had het touw via zijn geslachtsdeel in zijn geheel tot in zijn blaas geduwd, stelden verbouwereerde medici vast. In een wetenschappelijk artikel spreken ze van een ’ze...