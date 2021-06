Marathonlopers Khalid Choukoud en Bart van Nunen aangewezen voor Spelen, Michel Butter loopt Tokio mis

De keuze was lastig aangezien meerdere atleten aan de limiet hadden voldaan. Nageeye was al zeker van een ticket. Als reserve is Michel Butter voorgedragen.

Bij de mannen hadden zes atleten voldaan aan de limiet. Daartoe behoorden ook Björn Koreman en Frank Futselaar. Abdi Nageeye was als snelste van de seizoensranglijst automatisch geselecteerd. „In de zorgvuldige afweging van factoren zoals de omstandigheden waaronder de prestatie is geleverd en de prestatieontwikkeling van de atleten, is geen aanleiding gevonden om af te wijken van de volgorde op de seizoensranglijst”, zegt de Atletiekbond is een reactie.

Nageeye is de snelste (2.06.17 - Rotterdam 2019) van de gegadigden en derhalve zeker van zijn plek. Choukoud (2.09.55 - Siena 2021), Van Nunen (2.10.16 - Valencia 2020) kregen de voorkeur vanwege hun tijden ten opzichte van de overige kandidaten. Ze waren in de kwalificatie na Nageeye de snelste. De tijden waren verder: Butter (2.10.30 - Enschede 2021) Koreman (2.11.07 - Wenen 2020), Futselaar (2.11.30 - Valencia 2020). ,

De olympische marathons zijn op 7 en 8 augustus in het Japanse Sapporo, met start en finish in het Odori Park.

Bij de vrouwen komen Jill Holterman en Andrea Deelstra aan de start. Dit was een formaliteit.