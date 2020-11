Frank de Boer heeft winnende puzzel nog niet gelegd bij Oranje

Frank De Boer langs de lijn in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Al puzzelend kwam bondscoach Frank de Boer met zijn Nederlands elftal tegen het sterker geachte Spanje tot een gelijkspel: 1-1. Ook in z’n vierde interland dus geen overwinning voor de opvolger van Ronald Koeman. Maar omdat Oranje zich na een zwakke eerste helft knap revancheerde met twee levensgrote kansen op de winst in de slotfase, is het wachten op de eerste zege. Memphis Depay en Luuk de Jong vergaten de trekker over te halen. Zondag, opnieuw in de Johan Cruijff ArenA, tegen Bosnië en Herzegovina voor de Nations League, is daarvoor het ideale podium.