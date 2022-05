Manchester City verzuimt reuzenstap te zetten richting titel in Engeland

De titelverdediger in de Premier League heeft nu 4 punten meer dan Liverpool, maar de winnaar van de FA Cup speelt dinsdag nog uit tegen Southampton. Tijdens de laatste speelronde, volgende week zondag, staan de wedstrijden Manchester City - Aston Villa en Liverpool - Wolverhampton Wanderers op het programma.

West Ham kwam in eigen stadion met 2-0 voor, via twee doelpunten van Jarrod Bowen. Jack Grealish bracht aan het begin van de tweede helft de spanning terug en via een eigen doelpunt van Vladimír Coufal werd het 2-2. In de slotfase kon Riyad Mahrez vanaf 11 meter City naar de winst schieten, maar doelman Lukasz Fabianski stopte de strafschop van de Algerijn.

Leeds United

Leeds United pakte in de strijd tegen degradatie een belangrijk punt dankzij een doelpunt van de Nederlandse verdediger Pascal Struijk. De invaller trok in de blessuretijd de stand gelijk tegen Brighton & Hove Albion: 1-1. Leeds kwam daardoor op 35 punten, 1 punt meer dan Burnley dat net onder de degradatiestreep staat, maar wel een wedstrijd minder speelde. Norwich City en Watford zijn al gedegradeerd. Met doelman Tim Krul op de bank pakte Norwich nog wel een punt bij Wolverhampton Wanderers (1-1), Watford verloor met 5-1 van Leicester City.

Tottenham

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om een Champions League-ticket thuis tegen Burnley geen puntenverlies geleden. De ploeg van trainer Antonio Conte won, zonder bankzitter Steven Bergwijn, met 1-0 van de degradatiekandidaat dankzij een benutte strafschop van Harry Kane. Bij Burnley, nu de nummer 17 van de Premier League, viel Wout Weghorst ruim 10 minuten voor tijd in.

Tottenham neemt de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de Champions League, over van stadgenoot Arsenal. De 'Gunners' hebben 2 punten minder, maar spelen maandag nog bij Newcastle United. Beide clubs uit Londen hebben daarna nog één wedstrijd op het programma staan.

Het lukte Burnley niet om afstand te nemen van de degradatieplekken. Burnley heeft met nog twee duels te spelen evenveel punten, maar een beter doelsaldo dan Leeds United, dat achttiende staat. Die plek betekent aan het eind van het seizoen degradatie.

Spurs-spits Kane benutte in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop, die op aanraden van de VAR was gegeven vanwege hands.