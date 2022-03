Van der Poel laat zich even zien in vroege vlucht Coppi Bartali, Poels vierde in Catalonië

Na amper zeven kilometer doemde de voet van de Serra San Marco op, eerste hindernis van de dag. Op de twaalf kilometers lange klim (4.3 procent gemiddeld) van eerste categorie ontstonden de eerste aanvallen. Aanstoker van dienst? Ene Mathieu van der Poel. Ook Frans kampioen Rémi Cavagna, Antonio Tiberi en Frederik Wandahl probeerden weg te raken, maar het viertal werd snel weer ingehaald.

Beste Nederlander was Koen Bouwman (Jumbo-Visma) op de dertiende plaats op ruim een minuut van Tulett. Mathieu van der Poel bemoeide zich niet met de dagzege en finishte op meer dan een kwartier als vijftigste. De Nederlander van Alpecin-Fenix is pas sinds zaterdag weer in koersen actief na een periode waarin hij gehinderd werd door rugklachten.

Ronde van Catalonië

De vierde etappe in de Ronde van Catalonië leek lang, ondanks een heuvelachtig parcours, uit te draaien op een veredelde massaspurt. De klassementsmannen hielden zich koest, maar Richard Carapaz zette in de slotfase de aanval in. Joao Almeida, Serge Higuita en Nairo Quintana vergezelden hem. De vier probeerden elkaar te lossen met aanvallen.

Almeida versloeg Quintana en Higuita in de spurt uiteindelijk en pakte de dagzege. Wout Poels ging Carapaz nog voorbij en werd vierde in de rit. Quintana neemt de leiderstrui over van Ben O’Connor.

Brugge-De Panne

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de Classic Brugge - De Panne gewonnen, een wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen. De wereldkampioene van Trek-Segafredo was na 163 kilometer de snelste in de sprint van een eerste omvangrijke groep, voor de Nederlandse Lorena Wiebes en de Italiaanse Marta Bastianelli. De Nederlandse Lonneke Uneken werd vierde. Balsamo won zondag in eigen land ook al de Trofeo Alfredo Binda. Ze leidt riant in het WorldTour-klassement.

In volle finale ging een groot aantal rensters zo’n 15 kilometer voor de finish onderuit. De sprintersploegen, die tot dan de koers onder controle hadden, moesten zich herorganiseren, maar de favorieten zaten allemaal mee toen de straten van De Panne opnieuw werden bereikt. Wiebes raakte in de slotkilometer haar ploeggenote Charlotte Kool nog kwijt door een val en kwam net tekort tegen Balsamo, die haar derde zege van het jaar boekte. Anderhalve week geleden was Wiebes haar wel te snel af in de Ronde van Drenthe.

Balsamo dacht in de slotkilometers te gaan werken voor haar Australische ploeggenote Chloé Hosking, maar ook die raakte door een valpartij uit positie. „Ik kreeg van haar door dat ik voor mijn eigen kans moest gaan”, vertelde de winnares, die niet veel steun meer had gehad. „Ik moest zoeken naar de beste positie. Ik ben heel gelukkig dat het gelukt is. Winnen in de regenboogtrui is zo mooi. Ik zal tot de laatste dag genieten van deze trui”, vertelde ze.

Wiebes kon de ’nederlaag’ accepteren. „Ze is niet voor niets wereldkampioen, hè”, zei ze bij tv-zender Sporza over Balsamo. De jonge Nederlandse van Team DSM bleek bij de massale valpartij schade aan haar fiets te hebben opgelopen. „Er was een spaak gebroken, maar er was geen tijd meer om van fiets te wisselen. Ik was al blij dat ik nog terugkwam voorin. Jammer ook dat ik Charlotte nog verloor. Ik kwam daarna iets te vroeg in de wind te zitten.”