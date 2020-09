Bert Konterman gunt Willem II Europese stunt tegen andere grote liefde Rangers FC

Bert Konterman Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bert Konterman vierde successen met Willem II én Rangers FC, maar gunt de Tilburgers vanavond een mooi succes in de derde voorronde van de Europa League. „Het zou heel mooi zijn voor het Nederlandse voetbal als Willem II door kan gaan, maar als je me vraagt op wie ik mijn geld zet, dan is dat Rangers. Die hebben zoveel meer ervaring en kwaliteit, dat ze dit klusje normaal gesproken zouden moeten klaren”, aldus de 12-voudig Oranje-international.