Weer raak! Femke Bol bezorgt 4x400 meter-ploeg goud op WK atletiek

Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en slotloopster Bol eisten de titel voor zich op in een fabuleus Nederlands record van 3.20,72. „Ik dacht: dit keer heb ik ze. Ik blijf lopen, we gaan het halen. Dat we kunnen eindigen als wereldkampioen, bizar”, vertelde Bol nog vol ongeloof tegen de NOS. „Ik moet zeggen dat ik best wel moe was tijdens de warming-up en ik niet wist of ik wel kon starten.”

Bekijk hier die waanzinnige prestatie.

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

Klaver liep haar zevende race en kwam dit toernooi uit op vier onderdelen. Ze liep naast de 4x400 en de 4x400 gemengd ook de 400 vlak (zesde in de finale) en de 4x100 meter (niet gefinisht in finale). „We zijn wereldkampioen, ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is heel vet”, liet ze weten.

Femke Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters vieren een meer dan verdiend feestje. Ⓒ ANP/HH

Tweede goud Bol

Bol veroverde eerder deze week op de 400 meter horden haar eerste gouden medaille op een wereldkampioenschap. Sifan Hassan snelde naar het zilver op de 1500 meter. Ook waren er bronzen plakken voor Anouk Vetter (bij de zevenkamp) en voor Hassan op de 1500 meter.

De mannen

De Nederlandse mannen op de 4x400 meter estafette werden zesde. Die prestatie werd neergezet door Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela, Isayah Boers en Terrence Agard. De wereldtitel ging naar de Verenigde Staten, voor Frankrijk en Groot-Brittannië.