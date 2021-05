Clubhelden Gary Neville en Roy Keane steunen woeste United-fans: ’Genoeg is genoeg’

Neville vind het logisch dat de supporters in actie komen. „De fans hebben heel duidelijk gesproken. De familie Glazer heeft nooit veel steun gehad, maar nu walgen we van ze. Wat ze hebben geprobeerd met die Super League is onvergeeflijk.”

In handen van de familie Glazer is de club volgens Neville hard achteruit gegaan. „Het is roestig en rot. De trainingsaccommodatie behoort niet tot de beste vijf van het land. United doet niet meer mee in de Champions League en is al jaren geen kampioen geworden. De eigenaren zijn niet geliefd. Dit is het juiste moment om de club te koop te zetten.”

Keane sluit zich volledig aan bij de woorden van Neville en heeft ook begrip voor de actie van de supporters. „Ze doen dit omdat ze van de club houden. Sommige mensen zullen het daar niet mee eens zijn, maar soms moet je ergens een lijn trekken om aandacht te krijgen. Dit protest gaat de hele wereld over en hopelijk leren de eigenaren van Manchester United hier van. De fans zijn bloedserieus en dit is pas het begin, dat garandeer ik je.”