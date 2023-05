Streuer blijft langer aan FC Twente verbonden

Op 1 maart trad Bruggink als technische man in dienst van FC Twente, maar hij heeft kenbaar gemaakt dat hij de komende transferperiode Streuer graag aan zijn zijde heeft.

„Zoals iedereen weet heb ik het heel goed naar mijn zin bij FC Twente en werk ik met veel plezier met de mensen binnen de club. Arnold en ik werken vanaf zijn eerste werkdag heel prettig samen, we hebben een goede klik. Er is veel te doen bij de club; met name als het gaat om transfers is het en blijft het een drukke tijd. Ik ben graag bereid, in ieder geval tot aan het sluiten van de transferwindow op 1 september, mij in te blijven zetten voor FC Twente”, laat Streuer weten.