Bertens knokt zich naar halve finale

Bertens maakte een sterke indruk, al sloeg ze nog wel te veel dubbele fouten. Sabalenka, de nummer tien van de wereld, knokte voor wat ze waard was, maar kon een mooie inhaalrace in de derde set niet bekronen.

Bertens nam in de eerste set een voorsprong van 3-1 en liet Sabalenka niet meer langszij komen. In de tweede set kwam ze terug van een achterstand van 3-0, maar moest ze de tweede set toch aan haar tegenstandster uit Wit-Rusland laten. Bertens verspeelde in de derde set een voorsprong van 4-1. Bij een stand van 4-4 besliste Bertens de wedstrijd met twee gewonnen games op rij.

Bertens was vrijgeloot voor de eerste ronde. Zo versloeg in de tweede ronde Joelia Poetintseva uit Kazachstan en bereikte de kwartfinale met een zege op de Duitse Anna-Lena Friedsam. In de halve finale wacht een ontmoeting met de als tweede geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië of de Russin Ekaterina Alexandrova.

Bertens verloor vorig jaar in Eastbourne in haar eerste partij van de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Het Engelse grastoernooi geldt als laatste test voor Wimbledon.