FC Twente treedt op tegen veroordeelde Jody Lukoki

Lukoki is vorige week door de politierechter in Almelo veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, nadat hij schuldig was bevonden aan het slaan en schoppen van zijn vriendin.

Lukoki staat sinds afgelopen zomer onder contract bij FC Twente, waar hij vrijwel direct na zijn komst zijn kruisband scheurde, waardoor hij nu al maandenlang aan een revalidatie bezig is. Normaal gesproken komt hij dit seizoen niet meer in actie. Het contract van de oud-speler van Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle loopt door tot medio 2023. De afgelopen jaren was Lukoki in het buitenland actief. In Bulgarije voor Ludogorets en in Turkije voor Malatayspor.

Lukoki is niet de eerste voetballer die deze week in opspraak is gekomen wegens huiselijk geweld. Manchester United-speler Greenwood werd gearresteerd door de Engelse politie op verdenking van mishandeling en verkrachting, nadat zijn vriendin Harriet Robinson op haar Instagram-account beelden en audio-opnames van seksueel geweld had gepost. Vandaag werd bekend dat het voorarrest van Greenwood is verlengd en dat de aanklacht is uitgebreid naar verdenking van aanranding en doodsbedreiging.