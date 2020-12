PSV’er Nick Viergever teleurgesteld én gebrand terug in basis

Nick Viergever staat de pers te woord, daags voor de Europa League-wedstrijd tegen Omonoia FC. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Nick Viergever (31) vormt donderdag met Timo Baumgartl het centrale verdedigingsduo van PSV in het laatste groepsduel van de Europa League tegen Omonia Nicosia. De linksbenige verdediger speelde de voorbije twee seizoenen nagenoeg alles voor PSV, sinds zijn komst van Ajax in de zomer van 2018. Onder trainer Roger Schmidt is dat anders. Viergever zegt ‘teleurgesteld’ te zijn. Het is de enige juiste instelling om de Eindhovenaren in totaliteit sterker te maken.