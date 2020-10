Suriname krijgt flinke impuls in weg naar WK 2022

Een van de nieuwelingen bij de nationale ploeg van Suriname is Damil Dankerlui. De back van FC Groningen maakte het nieuws vrijdagochtend zelf bekend op Instagram. „Met volle trots wil ik jullie mededelen dat ik geselecteerd ben en mag uitkomen voor het Surinaams elftal!”, aldus Dankerlui.

Naast Dankerlui hebben ook Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Ishan Kort (Almere City), Ryan Koolwijk (Almere City) en Dion Malone (NAC Breda) goedkeuring gekregen, bevestigt de Surinaamse voetbalbond. Nigel Hasselbaink (clubloos) en Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) waren al eerder speelgerechtigd verklaard.

Suriname hoopt zich met de nieuwe namen te kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar. De formatie van bondscoach Dean Gorré zit in een groep met Aruba, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Canada. Om het wereldkampioenschap in zicht te houden moet Natio als groepswinnaar uit de bus komen.