Barcelona-speler Semedo maakt slechte beurt door overtreden coronaregels

De rechtsback werd begin deze week gesignaleerd op een bijeenkomst van meer dan twintig personen. Semedo overtrad daarmee het protocol dat is opgesteld voor de Spaanse voetbalcompetitie en hij mocht donderdag niet meetrainen met zijn club.

Barcelona liet het op Twitter bij een korte boodschap. „Semedo traint niet mee vanwege het protocol dat is opgesteld door La Liga”, meldde de koploper van Spanje, die zaterdag het seizoen hervat tegen Mallorca.

Onduidelijk is of de Portugese teamgenoot van Frenkie de Jong dan kan meedoen. Eerst moet uit een test blijken of hij niet besmet is geraakt.

Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, besloot een waarschuwing af te geven. „Als spelers de regels blijven overtreden, gaan we toch overwegen om de clubs voor iedere wedstrijd verplicht in quarantaine te laten gaan”, zei Tebas. „We hopen dat het niet zo ver komt, maar als spelers naar barbecues en feestjes blijven gaan, moeten we dat misschien wel gaan doen. We wilden dat een paar weken geleden al invoeren, maar de spelers waren het daar toen niet mee eens. Wij geven de spelers het vertrouwen, laat ze dat niet beschamen. Anders beschadigen ze niet alleen La Liga, maar de gezondheid van iedereen.”

Luuk de Jong en drie teamgenoten van Sevilla overtraden de coronaregels eind vorige maand ook al, door met meer dan tien mensen te barbecueën.