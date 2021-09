Afscheid in mineur dreigt voor Anna van der Breggen

„Uit bloedonderzoek is gebleken dat ze niet de waardes heeft om op topniveau te presteren”, laat ploegleider Danny Stam weten. „Anna is wel weer aan het trainen. We gaan kijken hoe dat gaat en aan de hand daarvan beslissen we of ze wél de wegrace (25 september, red.) kan rijden. Ze staat ook nog ingeschreven voor de tijdrit, dus van die plaats kan ze altijd gebruik maken, al acht ik die kans klein. Dit laatste jaar heeft veel gevraagd van Anna, het emmertje is gewoon vol.”

Van der Breggen heeft haar twee regenboogtruien, die ze vorig jaar in de tijd- en wegrit tijdens de WK in Imola veroverde, op een geweldige manier getoond. Ze boekte daarna tien overwinningen, onder meer in de Giro Donne en de Waalse Pijl. Tevens behaalde Van der Breggen nog brons op de olympische tijdrit, waarna de pijp leeg was. Stam: „Je hoopt voor Anna dat het anders loopt, maar dat heb je niet in de hand. We kunnen gelukkig wel stellen dat haar afscheidstournee nu al heel erg mooi is.”