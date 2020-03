Dick Advocaat: ’Besluit over toekomst na Ajax’

Hoewel Advocaat er van baalde dat Luciano Narsingh twee opgelegde kansen oog in oog met Willem II-doelman Timon Wellenreuther verprutste, nam de trainer het wel op voor zijn aanvaller. „Die jongen mist niet expres. Het is niet nodig dat het publiek daar cynisch over doet. Opmerkelijk is dat hij op training zulke kansen wel benut. Maar ik ben het met iedereen eens als wordt gezegd dat één van die twee kansen er zeker in moet. Daar staat Narsingh ook voor in het veld.”

De eerste misser van invaller Narsingh – donderdag scoorde hij in de halve finale van de beker nog wel de 7-1 tegen NAC vanaf de penaltystip – was treurig voor de aanvaller zelf, maar nog meer voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow. Hij plukte een corner van Willem II uit de lucht en zette Narsingh met een snelle spelhervatting – hij gooide de bal rond de middenlijn – alleen voor Wellenreuther. Het ’chipje’ ging rakelings langs de verkeerde kant van de paal, zodat Bijlow een mooie assist werd ontnomen.