ATP gelast alle tennistoernooien voor zes weken af

In de komende weken gaan de mannentoernooien van Miami, Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcelona en Boedapest niet door. Het gaat om toernooien tot en met de week van 20 april.

Tweede niveau

Ook de challengers, de toernooien op het tweede niveau, gaan niet meer door. De challenger in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan, wordt direct stilgelegd. Daaraan doen deze week meerdere Nederlandse mannen mee.

„Dit is niet de beslissing die we wilden nemen, maar we geloofden dat we onze verantwoordelijkheid moesten nemen om de gezondheid en veiligheid van de spelers, staf, fans en tennisgemeenschap te kunnen garanderen”, aldus ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi.

Zomerse grand slams

Over de grand slams in de zomer, Roland Garros en Wimbledon, is nog niets besloten. Het begin van Roland Garros staat gepland voor 24 mei.