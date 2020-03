Groot deel clubs uit eredivisie wil werktijdverkorting

„Wij waren nog net voor de grote groep”, zegt Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo. „Vrijdag besloten we al de kantoren ’op halve kracht’ te laten werken. Toen zondag bleek hoe groot dit allemaal zou worden, hebben we afgesproken de kantoren helemaal dicht te doen. Daarna is ook voor de spelers en technische staf werktijdverkorting aangevraagd.”

Ook RKC Waalwijk, dat op de laatste plaats staat, deed een vergunning voor werktijdverkorting de deur uit. „We hebben wel weer aardig wat vet op de botten, daar heeft de promotie naar de eredivisie aan bijgedragen. Het is daarom ook niet zo dat RKC nu direct in de financiële problemen komt. Het is vooral bedoeld om de schade iets te beperken”, aldus een woordvoerder.

FC Twente, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo, Willem II en Fortuna Sittard deden ook een vraag voor werktijdverkorting voor alle personeelsleden de deur uit. „Ik weet niet hoe snel dat gehonoreerd gaat worden, we zijn natuurlijk niet de enige”, aldus een woordvoerster van Fortuna Sittard.

PSV heeft verkorting voor een deel van het personeel aangevraagd. Sc Heerenveen en ADO Den Haag zijn nog in overleg. Heerenveen had liever gezien dat de clubs een gezamenlijke actie hadden ondernomen. „Ik denk niet dat we daar als individuele clubs een beslissing over moeten nemen, maar dat je dat als gehele sector moet overwegen”, zegt Cees Roozemond, algemeen directeur van de Friese club. „We zijn in overleg over een aantal scenario’s en sluiten niet uit dat wij ook werktijdverkorting gaan aanvragen”, meldt een woordvoerder van ADO.

FC Utrecht laat weten: „FC Utrecht onderzoekt, net als meerdere organisaties in verschillende branches, de mogelijkheden om de kosten te beperken in deze periode waarin de inkomsten dalen. Eén daarvan is personeelskosten. Daarvoor zijn we meerdere mogelijkheden aan het onderzoeken: onder andere hoe om te gaan met externe inhuur, verlofuren en ook de eventuele mogelijkheid tot het aanvragen van arbeidstijdverkorting voor die functies waarvoor nu minder werk voorhanden is.”

Niet alle clubs wilden of konden ingaan op de vraag of werktijdverkorting is of wordt aangevraagd. Werktijdverkorting is bedoeld voor uitzonderlijke moeilijkheden die niet onder het gewone ondernemersrisico vallen. Bedrijven die door een calamiteit zoals het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op de regeling. Als ze zeker twee weken lang minstens 20 procent minder werk hebben, mogen ze werknemers minder inzetten en dan ook minder betalen. Het salaris wordt dan aangevuld met een uitkering.