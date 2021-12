Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media:’Perfect scenario’ na ’oorlog in de woestijn’ F1-wereld in rep en roer na nieuwe clash Max Verstappen en Lewis Hamilton: ’Vuile race met gevaarlijke acties’

Door onze Telesportredactie

De race in Jeddah deed het nodige stof opwaaien. Ⓒ DE TELEGRAAF

De eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat de geschiedenisboeken in als een van de meest gedenkwaardige races ooit. Zowel nationaal als internationaal raken Formule 1-kenners en -volgers niet uitgepraat over wat zich zondag allemaal afspeelde op het asfalt in Jeddah. Alles en iedereen is een dag later nog in rep en roer door het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. En dan moeten de slotrace nog verreden worden...