Gerben Wiersma per direct weg als bondscoach turnsters

„Voor het besluit om te stoppen heb ik verschillende redenen”, aldus Wiersma. „De overtuiging, het enthousiasme, de toewijding en de energie die ik als bondscoach van anderen vraag, eis ik ook van mezelf. Nu ik constateer dat ik niet meer voor de volle 100% kan leveren, om welke reden dan ook, doe ik niet alleen hen tekort, maar ook de sport en natuurlijk mezelf.”

Wiersma was een van de coaches die vorig jaar een tijdje hun werk niet mochten doen, omdat de KNGU in juli het topsportprogramma bij de vrouwen stillegde vanwege een reeks onthullingen over misstanden. Begin september besloot de bond het programma weer te hervatten.

De taken van Wiersma zullen tot aan de Spelen van Tokio worden overgenomen door Bram van Bokhoven, die op dit moment ook bondscoach van het herenteam is.