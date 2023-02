Tiger Woods speelt volgende week eerste toernooi sinds juli

Het wordt voor Woods het eerste toernooi sinds hij er in juli op het Brits Open niet in slaagde de cut te halen. Vorig jaar nam hij alleen aan drie majors deel. Na zijn zwaar verkeersongeluk in februari 2021, waarbij hij zijn been op meerdere plaatsen brak, ziet de vijftienvoudige majorwinnaar zich genoodzaakt zijn programma tot enkele toernooien te beperken.

Ook het Masters (in april), het PGA Championship (in mei), het US Open (juni) en het Brits Open (juli) staan in zijn agenda.