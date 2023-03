Ajax-Feyenoord verpulvert toeschouwersrecord bij vrouwenwedstrijd Eredivisie

Het vorige record was in handen van Feyenoord. De Rotterdamse editie van de Klassieker werd afgelopen seizoen bezocht door 14.618 toeschouwers.

Geen inzage

Het zou kunnen zijn dat de Klassieker in Amsterdam ook de best bekeken vrouwenwedstrijd in Nederland ooit is geweest. Maar aangezien Ajax nooit inzage geeft in het werkelijke aantal bezoekers, valt dit niet te checken. Voor de uitzwaaiwedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Australië in 2019 kwamen in het Philips Stadion 30.640 toeschouwers opdagen. In de aanloop naar dat duel waren echter wel 34.000 kaartjes verkocht.

Wereldrecord

Het wereldrecord is in handen van de vrouwen van FC Barcelona. Op de thuiswedstrijd tegen Real Madrid kwamen op 30 maart 2022 in Camp Nou liefst 91.553 toeschouwers af.