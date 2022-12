Neymar druipt af, Mbappé de held bij PSG

Mbappé deed met zijn late treffer niet alleen zichzelf en de club veel plezier, maar vooral zijn ploeggenoot Neymar. De Braziliaan kreeg na ruim een uur spelen twee gele kaarten, kort na elkaar. Eerst duwde Neymar zijn hand in het gezicht van een tegenstander en daarna liet hij zich vallen in het strafschopgebied zonder dat er van een overtreding sprake was. Scheidsrechter Clément Turpin zag dat goed.

Op het moment dat PSG verder moest met een man minder stond het 1-1. De thuisploeg kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Neymar draaide de bal uit een voorzet op het hoofd van de inlopende aanvoerder Marquinhos: 1-0. PSG kreeg die vrije trap na een lichte overtreding op Mbappé, die zelf graag alweer wilde spelen na het WK in Qatar. Lionel Messi sluit na de gewonnen wereldtitel beginnen januari weer aan bij de ploeg van trainer Christophe Galtier.

Neymar heeft het gezellig met de scheidsrechter. Ⓒ ANP/HH

Strasbourg kwam in de 51e minuut op gelijke hoogte via Adrien Thomasson, die de bal via de voet van Marquinhos in het doel zag gaan. Mbappé kreeg daarna nog kansen voor Paris Saint-Germain, maar de bal wilde er lange tijd niet in. Diep in blessuretijd had de aanvaller alsnog succes.

PSG stevig aan de leiding

Paris Saint-Germain verstevigde de leiding in de Ligue 1 en heeft na zestien duels 44 punten. Nummer 2 RC Lens heeft 36 punten en speelt donderdag tegen OGC Nice.