Opluchting in België: Lukaku fit genoeg voor WK in Qatar

De spits van Inter Milaan kampt met een hamstringblessure en eerder deze week gaf de Belgische bondscoach Roberto Martinez aan, dat hij Lukaku alleen zou meenemen als er voor hem perspectief op speeltijd was in de groepsfase. ,,Momenteel is Lukaku niet klaar om te spelen. Als hij niet fit genoeg is om mee te doen aan een van de groepsduels, dan selecteer ik hem niet”, zei de Spanjaard in een interview met L’Equipe. Blijkbaar is er inmiddels voldoende perspectief op speeltijd voor Lukaku, die met 68 goals in het tenue van de Rode Duivels de topscorer allertijden van België is.

Ook Eden Hazard is opgenomen in de selectie van Martinez, ook al maakt de aanvaller slechts mondjesmaat speelminuten bij Real Madrid. Martinez heeft vijf spelers met een verleden in de Eredivisie een uitnodiging gestuurd: Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Royal Antwerp FC), Wout Faes (Leicester City), Dries Mertens (Galatasaray) en Lois Openda (RC Lens). Op de stand-by-lijst staan Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio en Jason Denayer. Die komen in beeld als een van de 26 geselecteerden afvalt.