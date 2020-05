Nederlandse tenniscoach in VS organiseert toernooien in eigen achtertuin

Een aantal weken geleden zag Lucassen online beelden van een demonstratietoernooi uit Duitsland. Zijn oordeel: dat kunnen wij hier, in de Verenigde Staten dus, veel beter. „De baan waarop ze speelden nodigde niet uit en de spelers waren ook van een minder kaliber”, aldus Lucassen (32), werkzaam voor de Amerikaanse tennisbond USTA.

Lucassen ging in gesprek met verschillende partijen en niet veel later was het eerste toernooi een feit. Op de gravelbaan in de tuin van het huis waar hij zelf al jaren woont, in Los Angeles. In de media werd het evenement al mini-Roland Garros en California French Open genoemd. De partijen werden uitgezonden via diverse tennis gerelateerde websites en social media.

„Vervolgens werd ik benaderd door andere geïnteresseerde mensen met privébanen, mensen met het nodige geld, dat zij ook wel interesse hadden”, aldus de Brabantse coach. „Ik heb een aantal sponsors gezocht en de faciliteiten geregeld, zoals een dokter, beveiliging en iemand die continu alles reinigt.” Social distancing wordt overal goed in acht genomen, meent Lucassen.

Aan het eerste toernooi in Los Angeles deden zes Amerikanen mee, zaterdag en zondag doen aan het tweede evenement in Santa Barbara acht tennissers mee. De grootste naam is Sam Querrey, twee jaar geleden nog de nummer 11 van de wereld en tegenwoordig de mondiale nummer 45.

„De jongens die meedoen zijn vooral jongens waarmee ik hier in Amerika werk. Ik wil ze graag wedstrijden laten spelen in deze tijd zonder toernooien. Ze vinden het helemaal geweldig om weer te spelen, zeker op dit soort locaties.” Er wordt gespeeld met sets tot de vier, met een beslissend punt op deuce. Ballenkinderen zijn niet aanwezig en er staat slechts één lijnrechter op de baan. De beelden worden via social media verspreid.

Lucassen denkt de komende maanden meer toernooien te gaan organiseren. „Ik ben bang dat dit ons lot is voor de komende maanden, want voorlopig zie ik het circuit niet op gang komen. Want je kunt niet de spelers uit de top-100 wel laten spelen, maar de spelers daaronder weer niet”, aldus Lucassen. „Er is al een club met grasbanen die interesse heeft getoond, wellicht kunnen we daar binnenkort een soort Wimbledon houden.”

In Nederland zijn vooralsnog geen initiatieven voor een demonstratietoernooi, aldus technisch directeur Jacco Eltingh van de KNLTB. „Veel verenigingen zitten in zwaar weer. Onze prioriteit ligt daarom voorlopig bij het helpen van de clubs”, aldus Eltingh. „Het zou ongepast zijn om op dit moment evenementen voor topspelers te organiseren met prijzengeld en ranglijstpunten, terwijl de helft van alle sportverenigingen nog niet eens open is.”