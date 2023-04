Gestaakte derby NAC-Willem II wordt in leeg stadion op dinsdagmiddag 25 april uitgespeeld

De wedstrijd tussen de twee Brabantse clubs werd vrijdagavond met nog ruim een kwartier te spelen gestaakt, direct nadat Willem II op een 1-0-voorsprong was gekomen. Toeschouwers gooiden voorwerpen op het veld naar de juichende spelers uit Tilburg en dat was voor de scheidsrechter reden het duel definitief te staken. Eerder was de wedstrijd al tijdelijk stilgelegd, nadat er vuurwerk op het veld was gegooid.

De KNVB voerde onlangs strengere maatregelen in om wangedrag van de voetbalfans tegen te gaan. Dat gebeurde naar aanleiding van gebeurtenissen bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, op woensdag 5 april. Davy Klaassen kreeg in Rotterdam vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd gegooid. Dat duel werd tijdelijk gestaakt.

Veiligheid waarborgen

„De nieuwe, aangescherpte maatregelen zijn ingesteld om de veiligheid van de spelers te waarborgen”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Vuurwerk, bekers bier, aanstekers, et cetera zijn voorwerpen die niet op het veld thuishoren en die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen.”

Zaterdag werd al bekend dat het duel tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld, maar dan zonder publiek. Dat besluit is genomen op last van de gemeente en de politie van Breda. Het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB had ook kunnen besluiten dat de huidige tussenstand de eindstand zou worden of dat de wedstrijd zelfs in z’n geheel moest worden overgespeeld.

NAC is de nummer 8 van de eerste divisie, Willem II staat vierde. Beide clubs maken nog kans op promotie naar de Eredivisie, al moet dat dan wel via de play-offs gebeuren. Er staan nog vijf volledige speelronden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.