’Ik verwacht nog een groot offensief van Ineos’ Vuelta a España gaat verder: wie doet Primoz Roglic nog wat?

Door Bram Vandecapelle en Yanko Beeckman Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic tussen het Movistar-dup Enric Mas (links) en Miguel Angel Lopez in. Ⓒ ANP/HH

Na zijn olympisch tijdritgoud twijfelden Primoz Roglic en Jumbo-Visma of de conditie voldoende was om in de Vuelta op eindwinst of ritzeges te mikken. Na de eerste rustdag is duidelijk dat de Sloveen op schema zit voor een derde opeenvolgende eindzege. Twee duo’s kunnen de leider nog het vuur aan de schenen leggen, maar dan moeten ze snel tijd terugpakken. „Voor de slottijdrit moeten we minstens twee minuten voorsprong hebben.”