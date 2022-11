UEFA en KNVB vragen FIFA om duidelijkheid over compensatiefonds

„Binnen twee weken reizen alle teams af naar Qatar en de bij de werkgroep aangesloten landen willen het WK ingaan met de toezegging dat deze twee zaken worden opgepakt”, meldt de KNVB. „We willen een overtuigend antwoord, wat de FIFA ons al meerdere keren heeft toegezegd. Daarom hebben wij dit onderwerp voor de agenda aangedragen voor de aankomende FIFA-bijeenkomst op 20 november, zodat dit nu met alle 211 bonden besproken kan worden.”

De reactie volgt op een oproep eerder op vrijdag van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser riep in een brief alle deelnemers aan het WK op om zich in Qatar alleen met voetbal bezig te houden. Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura vroegen de landen ervoor te zorgen dat „voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan.” De FIFA lijkt daarmee ook te verwijzen naar de openlijke kritiek die sommige landen uiten op onder meer de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar.

De FIFA liet de werkgroep van de UEFA weten dat er vooruitgang is geboekt. Ook deed de wereldvoetbalbond de toezegging dat alle bezoekers van het WK veilig en welkom zijn. Dat is niet voldoende voor de UEFA en de KNVB. „De KNVB wil na het WK op twee zaken trots kunnen zijn: op de prestaties van het Nederlands elftal op het veld én op de blijvende verbetering van de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. „We blijven ons ook voor dit laatste onderwerp onverminderd inzetten. We zijn hier al langere tijd mee bezig en blijven dit ook na het WK doen.”

De KNVB meldt met mensenrechtenorganisaties, vakbonden én arbeidsmigranten gesproken te hebben om helder te krijgen wat het als Nederlandse voetbalbond het beste kan doen om bij te dragen aan duurzame verandering. „Het advies was: de aandacht van de wereld op deze problemen vestigen en de eigen invloed gebruiken om de verbeteringen te stimuleren. De KNVB werkt hiervoor samen met andere voetbalbonden, de UEFA en met de FNV.”

Het WK in Qatar begint over ruim twee weken.