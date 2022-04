’Dan kun je goed in een toernooi groeien Wesley Sneijder blij dat Oranje zich slechte dag kan veroorloven in groepsfase WK

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wesley Sneijder in 2010 tijdens het WK-duel tegen Denemarken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wesley Sneijder vindt het prettig dat Oranje zich op het WK tegen Senegal, Ecuador of Qatar een slechte dag kan veroorloven. „In 2010 hadden wij ook een poule met tegenstanders (Denemarken, Japan en Kameroen, red.), waarvan we ook zouden winnen als we minder speelden. Dat is lekker, want dan kun je goed in een toernooi groeien. Uiteindelijk werd het zilver.”