Faber neemt maatregelen bij PSV

PSV blameerde zich donderdag in de achtste finales van de KNVB-beker tegen eerstedivisionist NAC Breda (2-0). „Iedereen weet en ziet wat er aan de hand is. Het is nu vooral doen en niet te veel praten. Je moet verder. Linksom of rechtsom. Maar dan wel met de juiste spelers”, aldus Faber, die niet op namen wilde ingaan.

Het is duidelijk dat Faber zich donderdag ergerde aan de instelling en de uitstraling van een aantal spelers. „Je hebt nu spelers nodig die er nog voor willen gaan. Houding en gedrag, hoe spelers zich presenteren. Hoe ze trainen. Wie steekt er extra energie in? Daar kijk je dan naar”, legde Faber uit.

