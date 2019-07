PSV snijdt Ajax-directeur van foto met Kruijswijk

De commercieel directeur van Ajax was donderdag op uitnodiging van Jumbo-Visma aanwezig in de Tour de France en had voor de ploeggenoten Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk een cadeautje in Ajax-pakpapier meegenomen. Ajax-fan Groenewegen pakte zijn Ajax-shirt uit en PSV-supporter Kruijswijk bromde dat hij dat Ajax-shirt niet hoefde, maar was blij verrast toen Geelen voor hem een PSV-tenue in Ajax-papier bleek te hebben meegenomen. Groots met een zachte G, zeg maar.

Groenewegen en Kruijswijk konden zaterdag dan samen – zo was het idee van de Ajax-directeur – het duel om de Johan Cruijff Schaal kijken. Jumbo-Visma plaatste de foto van Kruijswijk, Geelen en Groenewegen op social media. De verbazing was groot toen PSV na de knappe Tour-podiumplaats van Kruijswijk dezelfde foto, minus driekwart Geelen en Groenewegen op zijn Twitter-account zette met de tekst: ’Wederom een fantastische prestatie van een PSV’er. Gefeliciteerd met je prachtige derde plek’.

Of Geelen een rekening naar PSV voor het gebruik van zijn foto stuurt, is onbekend. Evenals het feit of dat voor de hele prijs is of de halve…