Verliefde Barney sluit ’meest rampzalige jaar in zijn leven’ bijna af

Raymond van Barneveld steekt zijn verliefheid niet onder stoelen of banken en glundert bij zijn boekpresentatie naast zijn vriendin Julia. Ⓒ ANP

Het leven van Raymond van Barneveld is het best te beschrijven als een heftige rollercoaster. Van anonieme postbode groeide hij uit tot vijfvoudig wereldkampioen én dartsheld in Nederland. Maar vooral ook het leven achter de schermen is fascinerend en in sommige gevallen vooral aangrijpend te noemen. Daar waar vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar liggen. Het leven van Barney, zoals hij sinds jaar en dag liefkozend wordt genoemd, gaat zeker niet over rozen, waarbij hij het vooral zichzelf vaak onnodig moeilijk maakt. Voor nu is het bijna Game Over, zoals de treffende titel van zijn biografie luidt.