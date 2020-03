PSG zet orde op zaken in leeg eigen huis en gaat verder in Champions League

Alle doelpunten vielen voor rust. Neymar kopte raak uit een corner en Juan Bernat zorgde op slag van rust voor de 2-0.

Haland

Erling Braut Haland, het 19-jarige Noorse aanvallende supertalent, speelde in Parijs geen rol van betekenis. In het thuisduel van Dortmund was hij nog goed voor twee treffers.

Vlak voor het eindsignaal liepen de gemoederen nog even uit de hand. Talrijke spelers vlogen elkaar in de haren na een opstootje tussen Neymar en Emre Can die rood kreeg. In de vijf minuten extra tijd werd er ook niet meer gescoord.