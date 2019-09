Groenen debuteert met record en nederlaag

Groenen, die deze zomer door promovendus United werd overgenomen van het Duitse 1. FFC Frankfurt, was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker, maar na een kluts belande de bal via haar schenen op de paal.

Caroline Weir was in de 48e minuut verantwoordelijk voor het winnende doelpunt van City, dat vorig jaar als tweede eindigde in de Engelse Women's Super League.

De wedstrijd werd afgewerkt in het Etihad Stadium van City. Maar liefst 31.213 fans kwam op de ontmoeting af, een recordaantal. Het oude toeschouwersrecord in het Engelse vrouwenvoetbal stond op 5.265.