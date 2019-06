Positieve Froome haalt Terminator aan

De kopman van Team Ineos heeft zijn röntgenfoto’s eens goed bekeken en is zelf tot de conclusie gekomen dat hij terug gaat keren in het peloton. Froome gebruikt daarvoor een gifje van Arnold Schwarzenegger, of beter gezegd The Terminator, met daarbij de legendarische quote uit de gelijknamige film: ’I’ll be back.’

Eerder liet de Brit al weten dat hij er alles aan gaat doen - ondanks een zware tijd die eraaan gaat komen - om op zijn ’allerbeste’ niveau terug te keren.

„Hoewel dit een enorme tegenvaller is, richt ik me op de toekomst. Er wacht een lange revalidatie. Die begint nu en ik ben volledig gefocust op een terugkeer op mijn allerbeste niveau. Het is een zware tijd, maar ik heb veel moed geput uit de steun die ik de afgelopen dagen heb mogen ontvangen. Zoveel medeleven had ik nooit verwacht.”