Pechvogel van PSV weer voor langere tijd uitgeschakeld

„Het was echt domme pech, het gebeurde bij een van de laatste ballen van een training”, aldus Van Osch. „Ik ben pas net weer fit na een zware knieblessure, dus dit is voor mij persoonlijk een enorme teleurstelling. Dit seizoen kom ik niet meer in actie, dat staat vast.”

Van Osch is achter Lars Unnerstall en Robbin Ruiter in principe de derde keuze van trainer Ernest Faber. Jeroen Zoet, tot voor kort de eerste keeper bij PSV, wordt momenteel verhuurd aan FC Utrecht.

