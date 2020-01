Sensationele comeback van Conor McGregor bij UFC

McGregor voegde met zijn zege een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de UFC. Na eerdere knock-outs in het veder- en lichtgewicht lukte hem dat nu ook in het weltergewicht. Daarmee is hij de eerste kooivechter die in drie verschillende divisies een gevecht voortijdig weet te beëindigen.

„Het voelt heel goed om terug te zijn. Ik ben trots op mezelf. Iedereen bedankt voor de steun. Ik ben zo blij”, jubelde McGregor in een eerste reactie. „Hij had me snel te pakken. Dat had ik niet verwacht. Maar het maakt me niet uit, ik geniet van de sport”, reageerde de sportieve verliezer Cerrone (36), die binnen de UFC een grote jongen is en onder meer de meeste overwinningen op zijn naam heeft staan.

Cerrone kreeg het in de octagon zwaar te verduren. McGregor had voorafgaand al voorspeld dat er bloed zou vloeien. ,Het is moeilijk om geen respect te hebben voor Donald. Er zal bloed vloeien, maar het zal geen kwaad bloed zijn. Ik voorspel wel een knock-out.” Die woorden zette de 31-jarige Ierse vechter zaterdag in Las Vegas om in daden. De Amerikaan Cerrone was volstrekt kansloos en lag met een gebroken neus en onder het bloed verslagen op de grond.

Rivaliteit met Nurmagomedov

McGregor maakte in de UFC naam door in het verleden zowel kampioen binnen de veder- als lichtgewichtdivisie te worden. McGregor verloor in 2018 van Khabib Nurmagomedov. In die partij gaf The Notorious op, nadat hij door zijn tegenstander in een nekklem werd gelegd. De twee liggen elkaar overigens totaal niet en botsten ook buiten de ring meermaals. McGregor zint op wraak en vindt het geen probleem op het zelfs in Moskou tegen zijn Russische aartsvijand op te nemen.

Na afloop van het gevecht in 2018 tussen McGregor en Nurmagomedov ontstonden er ook rellen. Zo sprong Nurmogamedov de kooi uit en viel een lid van het kamp McGregor aan. The Notorious, die de Rus in aanloop naar het gevecht tot op het bot had beledigd, werd in de octagon vervolgens aangevallen door een kameraad van Nurmagomedov. Hij sloeg van zich af met enkele rake klappen. De UFC besloot beide heren, en met name Nurmagomedov, hard te straffen. Zo mocht McGregor zes maanden niet vechten en moest een bedrag van 43.800 euro overmaken aan de bond.

Narigheid rond McGregor

McGregor kondigde vervolgens in maart van 2019 zijn afscheid aan. Daarna kwam hij vooral in het nieuws door allerlei narigheid. Zo deelde hij in een kroeg een klap uit aan een oudere man, werd zijn naam genoemd in een verkrachtingszaak en leek het er meermaals op dat hij zich vergreep aan drugs. Nog geen jaar later stapte McGregor in Las Vegas toch weer de octagon in. En hoe. Iedereen moet weer rekening houden met de ’losgeslagen’ Ier.