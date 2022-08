Ben Saddik trakteert Adegbuyi op snoeiharde knock-out

Na ruim een minuut ontstond al een wilde slagenwisseling. Daarbij vielen meerdere voltreffers. Beide zwaargewichten bleven echter staan. Amper zestig seconden later kwam Ben Saddik goed door met een rechtse directe, die Adegbuyi naar het canvas zond. De Roemeen stond na acht tellen weer op, maar een rechterhoek van Ben Saddik bleek direct daarna het begin van het einde: knock-out.

Zijn zege leidde tot flink wat emoties bij Ben Saddik. Hij schudde met zijn overwinning de negativiteit van de afgelopen weken van zich af. Zijn naam werd recentelijk in verband gebracht met een reeks beschietingen en ontploffingen bij panden van zijn familie in Antwerpen. Volgens Belgische media is zijn broer betrokken bij een drugsvete. De vechter heeft zelf altijd ontkend iets te maken te hebben met de aanslagen. ,,Ik heb een lastige tijd achter de rug, maar ben altijd gefocust gebleven. Ik ben in een goede vorm en wil de fans blijven vermaken. Deze zege is voor de koning van Marokko, die morgen jarig is.”

Ben Saddik en Adegbuyi stonden in 2018 ook al tegenover elkaar. Dat was in Ahoy, in de finale van een zwaargewichttoernooi. Ondanks een gebroken hand zegevierde de Belgische Marokkaan toen ook op knock-out, eveneens in de eerste ronde. ,,Maar een toernooi is een toernooi”, sprak Ben Saddik eerder al in een vooruitblik bij De Telegraaf. „We hadden er toen al twee gevechten op zitten. Ik was die dag de betere. Nu betreft het een losse wedstrijd, met twee frisse vechters. We gaan kijken wie er dan als beste uitkomt. Dan is er voor eens en voor altijd geen gezeur meer.”

Ben Saddik wint op knock-out. Ⓒ Glory

Rico Verhoeven

Ben Saddik kwam sinds zijn eerdere overwinning op Adegbuyi slechts één keer in actie. Dat was in oktober vorig jaar toen hij ondanks een wervelend begin tekort kwam tegen Verhoeven. The Goliath liet de dominante kampioen wankelen en sloeg hem zelfs een keer naar de grond, maar de vervanger van Alistair Overeem, die enkele weken van tevoren afzegde met een blessure, kon het tempo van Verhoeven in de het vervolg niet bijbenen. Hij verloor uiteindelijk op technische knock-out.

Ben Saddik traint inmiddels bijna een jaar bij de bekende trainer Mike Passenier en oogt sterker en fitter dan ooit. Na afloop bekende hij het liefst zo snel mogelijk weer om de titel te vechten tegen Verhoeven. „Voorheen ging ik een voorbereiding in en was het even aanzetten. Nu is mijn leven een groot trainingskamp geworden. Ik had het soms lastig als een partij langer duurde, maar dat is nu voorbij.”

Vol lof

De 31-jarige Ben Saddik was in aanloop vol lof over Adegbuyi, die hij roemde vanwege het feit dat zijn opponent al jarenlang meedraait in de hoogste regionen van de zwaargewichtklasse. Een divisie waarin elke stoot ‘einde verhaal’ kan betekenen tijdens een partij. ,,Benjamin staat al jaren aan de top. Het is niet iemand die soms wegzakt. Hij blijft altijd in de buurt van de titel. Dat zijn voor mij de gevaarlijkste vechters die er zijn. Ik heb een dezelfde mindset. Dat respecteer ik.”

Donovan Wisse

Donovan Wisse verdedigde voor de eerste keer zijn in oktober gewonnen middengewicht-titel. De Surinamer was veel te goed voor de Portugees Yuri de Susa, die traint in Duitsland. Na vijf ronden dominantie werd hij door jury uitgeroepen tot unanieme winnaar: 50-44.

Wisse mag zich sinds oktober Glory-kampioen noemen, nadat hij Yousri Belgaroui versloeg tijdens een partij om de vacante titel. De 25-jarige Wisse is de opvolger van de naar de UFC vertrokken Alex Pereira, die zich bij de grootste MMA-organisatie van de wereld met drie zeges in negen maanden in recordtempo richting een titelgevecht heeft knokt. In november staat hij tegenover Israel Adesanya, een van de grootste UFC-sterren van dit moment en eveneens een voormalig Glory-vechter. Pereira deed na afloop de belt om bij Wisse.

Bekijk ook: Glory bouwt evenement van het jaar in Gelredome verder uit

Titelgevecht tegen Tyjani Beztati

Stoyan Koprivlenski en Guerric Billet streden in Dusseldorf tegen elkaar met als inzet een titelgevecht tegen Tyjani Beztati, sinds september 2021 de Glory-kampioen in het lichtgewicht. Koprivlenski won op punten en gaat daardoor op 8 oktober tijdens Collision4 in Arnhem, het eerstvolgende grote evenement, op voor de kampioensgordel. Tussendoor vindt op 17 september nog wel een Glory Rivals-gala plaats.

Maatregelen

Glory81 werd gehouden in de Castello, een sporthal met plek voor ongeveer 2.000 toeschouwers. De fans in de zaal zaten stuk voor stuk dicht op de ring en dat zorgde voor veel sfeer. Al vanaf de eerste partij werd enthousiast met de vechters meegeleefd.

In tegenstelling tot het laatste grote Glory-evenement verliep de avond in Düsseldorf vlekkeloos. De kickboksorganisatie had naar aanleiding van de rellen in Hasselt in maart meerdere maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Zo werd bijvoorbeeld geen alcohol geschonken, waren voetbalshirts en ontblote bovenlijven verboden en kreeg elke bezoeker een specifieke stoel aangewezen. Ook waren extra camera’s geplaatst om het publiek beter in de gaten te kunnen houden.

Uitslagen Glory81