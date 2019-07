Ajax sluit voorbereiding af met verlies

De Grieken kwamen in de 10e minuut op voorsprong na een kopbal van Federico Macheda. Donny van de Beek deed voor rust nog wat terug: 1-1.

In de tweede helft kwam Panathinaikos opnieuw op voorsprong. Het was weer Macheda die Ajax-doelman Bruno Varela passeerde: 1-2. Varela stond onder de lat omdat André Onana pas net terug is van vakantie, na zijn deelname aan de Afrika Cup.

Hakim Ziyech begroet nieuweling Edson Álvarez. Ⓒ BSR Agency

Onana zat in het Olympisch Stadion op de tribune naast de eveneens pas net aangesloten Hakim Ziyech en Edson Álvarez, de laatste aanwinst van Ajax. Met Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico ontbraken ook de vaste vleugelverdedigers uit het elftal van Erik ten Hag.

Het is de eerste oefennederlaag van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De landskampioen strijdt zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Ajax start de competitie op 3 augustus tegen Vitesse.

Vorige week bleek Panathinaikos ook te sterk voor Feyenoord. In de Kuip gingen de Rotterdammers met 3-0 onderuit.

Quincy Promes. Ⓒ ANP