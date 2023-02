Bondscoach Van de Looi vertrekt bij Jong Oranje

In 2021 bereikte Nederland de halve finale. Komende zomer is Oranje opnieuw van de partij, als het toernooi wordt gehouden in Roemenië en Georgië.

Van de Looi: „De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier bij de KNVB gewerkt. Ik heb het altijd eervol gevonden om bezig te zijn met de grootste voetbaltalenten van ons land, zeker als je ziet dat die jongens vervolgens doorbreken bij het Nederlands elftal. We hebben denk ik goede resultaten gehaald en Jong Oranje weer een eigen gezicht gegeven. Het is een mooie periode geweest, maar mijn gevoel zegt dat het tijd wordt voor iets anders. Daarom heb ik besloten mijn contract niet meer te verlengen. Ik ga de komende tijd kijken welke nieuwe uitdagingen er op mijn pad komen. Er komt eerst natuurlijk nog een prachtig EK aan en daar willen we samen een succes van maken.”

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen: „We zijn Erwin vooral dankbaar voor zijn goede werk de afgelopen jaren. Hij heeft uitstekend werk verricht bij Jong Oranje, zowel in sportief als organisatorisch opzicht. Jong Oranje heeft zich onder zijn leiding sinds lange tijd weer twee keer geplaatst voor een eindronde met aansprekend voetbal.”

De KNVB gaat op zoek naar een geschikte opvolger voor Van de Looi.