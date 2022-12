Premium Het beste van De Telegraaf

Viervoudig wereldkampioene wil na schaatscarrière weer floreren als ruiter Antoinette Rijpma-de Jong: ’Op ’t ijs draag ik een schild, bij de paarden ben ik mezelf’

Door Nick Tol

Antoinette Rijpma-de Jong met Tynke, het Friese paard van haar moeder Liesbeth. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar wat drijft hen nog meer? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. We trappen af met schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong (27), woonachtig in het Friese dorpje Rottum. De viervoudig wereldkampioene kreeg haar liefde voor paarden met de paplepel ingegoten en moest drie maanden terug afscheid nemen van haar dierbare pony, met wie ze achttien jaar lang lief en leed deelde.