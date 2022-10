„Europees voetbal heeft een open en eerlijke dialoog over de toekomst nodig. Voetbal wordt geconfronteerd met problemen die niet vanzelf zullen worden opgelost. Het voetbalecosysteem wordt onhoudbaar en de pandemie heeft de trend versneld. Het systeem is kapot”, zei Reichart.

„Het Europese voetbal verliest de leiding in de mondiale sport. Het Europese clubvoetbal maakt zijn potentieel niet waar door niet week in week uit de beste sport op het wereldtoneel aan te bieden. Het jonge publiek wendt zich steeds meer tot andere entertainmentalternatieven.”

Nieuw format Champions League ’niet leuk’

Volgens Reichart moeten de beste clubs ter wereld elkaar vaker treffen dan nu het geval is. „Voetbal kan beter, clubs moeten zo’n dialoog kunnen voeren en het recht hebben om nieuwe alternatieven voor te stellen, vrij van dreigementen, sancties of uitsluitingen zoals in het verleden is gebeurd”, aldus de Duitser, die geen voorstander is van de nieuwe opzet van de Champions League.

Vanaf het seizoen 2024-2025 gaan de clubs in de groepsfase acht wedstrijden spelen, telkens tegen een andere tegenstander. „Ik ben er vrij zeker van dat fans het nieuwe format, dat duidelijk zwakke punten heeft, niet leuk zullen vinden. Het gaat pas echt aantrekkelijk worden als we in de lente zitten.”

Twaalf Europese topclubs kondigden vorig jaar de oprichting van de Super League aan, een competitie die los van de UEFA zou komen te staan. Het merendeel van de clubs trok zich vrij snel terug onder grote druk van de voetbalwereld en het dreigement dat ze door de UEFA uit de Europese bekertoernooien zouden worden gezet.