Tour-etappes 14 en 17 met afdaling naar finish blijven tóch behouden

De grootste bekommernis was het slechte asfalt dat er in die afdalingen lag, maar ASO toonde aan dat dit is aangepast. Hansen kon de renners geruststellen en de aankomsten in Morzine en Courchevel blijven daardoor behouden.

Het jammerlijke overlijden van Gino Mäder zorgde voor extra ongerustheid bij de renners. Onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel pleitte in de Ronde van Zwitserland om de aankomst van etappes niet langer vlak na een afdaling te leggen. „Blijkbaar moest er nog wat extra spektakel bij”, verklaarde Evenepoel toen. „We hadden net zo goed gewoon op de top kunnen finishen.” De gevolgen zijn intussen bekend.

Nieuw asfalt

Hansen nam de zaak dan ook in handen en plande een overleg met ASO. Dat vond woensdag plaats en de uitkomst ervan was positief. „We hadden een goed gesprek”, liet Hansen ons weten. „ASO zal extra maatregelen nemen voor de afdalingen. De renners waren voornamelijk bezorgd om het slechte asfalt in de afdalingen van de Col de Joux Plane (rit 14) en de Col de la Loze (rit 17). ASO heeft ons met foto’s aangetoond dat er nieuw asfalt gelegd is. Dat is al een geruststelling. Daarnaast zullen ze signaleringsborden plaatsen, ruim voor de gevaarlijke bochten die de renners ook met geluid zullen alarmeren. Aan de afgronden gaan ze vangrails voorzien met de nodige kussens die de renners kunnen opvangen. ASO heeft dit goed aangepakt.”

Dat betekent dus dat het parcours niet zal wijzigen. Rit 14 eindigt nog steeds in Morzine, na iets meer dan tien kilometer afdalen vanaf de top van de Col de Joux Plane. Hetzelfde geldt voor rit 17 naar Courchevel waar het peloton na het bereiken van de top van de Col de la Loze nog iets meer dan vijf kilometer naar beneden rijdt richting finish.

Bron: Het Nieuwsblad