Jac Orie luidt noodklok over nieuwe generatie sporters: ’Alamerende verschuivingen’

Premium Entertainment

Magician Ronald Moray: ’Ik ben klaar om te sterven…’

Nauwelijks tien uur nadat Ronald Moray op Curaçao zijn partner Gerrit van de Beek ten huwelijk had gevraagd, sloeg voor The Master Of Magic - zoals hij in de showbizz al jaren wordt genoemd - het noodlot toe. Hij zakte door zijn benen, kon niet meer overeind komen en moest liggend in het vliegtuig t...