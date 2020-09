Roland Garros: Kiki Bertens loot gunstig

Bertens reist zonder al te hoge verwachtingen af naar Roland Garros. Na de coronacrisis slaagde ze er tijdens de graveltoernooien van Rome en Straatsburg nog niet in om een wedstrijd te winnen. In Straatsburg leidde ze woensdag tegen Jelena Ostapenko met een set en een break, maar moest ze uiteindelijk in de derde set opgeven met een achillespeesblessure, die haar al eerder parten speelden.

Ook voor Arantxa Rus, de andere Nederlandse in het hoofdtoernooi, lijkt de eerste ronde op het Franse graveltoernooi geen al te zware opgave. Ze werd tijdens de loting gekoppeld aan de Française Clara Burel. Zij staat niet hoger dan plek 415 op de wereldranglijst en is toegelaten met een wildcard.

Bertens wil reeks als in 2016

Bertens haalde in 2016 de halve finales van Roland Garros. Vorig jaar gaf ze ziek op in de tweede ronde tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova. De 28-jarige Wateringse gaf woensdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg op met een enkelblessure. Het was een oude blessure die opseelde en uit voorzorg besloot ze de partij tegen Jelena Ostapenko niet af te maken.

De Australische nummer één van de wereld Ashleigh Barty verdedigt haar titel niet in Parijs. Ook de Japanse Naomi Osaka, de winnares van de US Open, ontbreekt. De Roemeense Simona Halep is nu als eerste geplaatst en zij speelt in de eerste ronde tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo. De Tsjechische Karolina Pliskova is de nummer twee van de plaatsingslijst en zij neemt het in de eerste ronde op tegen een qualifier.

Nadal jaagt op nummer dertien

Rafael Nadal gaat op jacht naar zijn dertiende eindzege op Roland Garros. De Spanjaard begint die unieke missie met een partij tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov, de nummer 83 van de wereld. De Servische nummer één van de wereld Novak Djokovic treft de Zweed Mikael Ymer. De Oostenrijker Dominic Thiem, winnaar van de US Open, krijgt een zware tegenstander in de eerste ronde met de Kroaat Marin Cilic, in 2014 de beste in de US Open.

Er zijn dit jaar geen Nederlandse mannen actief in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Robin Haase, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor strandden in de kwalificaties.